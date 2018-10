Autodelen gestimuleerd om parkeeroverlast tegen te gaan

Donderdag ondertekenen een aantal grote gemeenten als Rotterdam, Utrecht en Den Haag, autodeelbedrijven en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Verkeer) een convenant om dat voor elkaar te krijgen.



Over drie jaar moet het aantal gebruikers meer dan verdubbeld zijn tot 100 duizend deelauto's. Nu zijn dat er nog maar 41 duizend.



Dichtslibben

Den Haag gaat bewoners stimuleren geen eigen auto te kopen door iedereen die een rijbewijs komt ophalen bij het gemeentehuis een cadeaukaart van 35 euro te geven die kan worden ingewisseld bij deelnemende autodeelbedrijven als Greenwheels.



Directe aanleiding zijn de dichtslibbende binnensteden. Overdag staan alle parkeerplaatsen bij winkels en kantoren vol, en 's avonds en 's nachts staan alle parkeerplekken bij huizen vol.



De verwachting is dat er de komende tien jaar alleen al in de Randstad 500 duizend mensen bijkomen die ergens willen wonen en parkeren.



Minder fijnstof

Bijkomend voordeel is dat terugdringen van het aantal auto's ook bijdraagt aan betere lucht in de steden.



Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat autodelers gemiddeld 8 tot 13 procent minder CO2 en minder fijnstof uitstoten, omdat ze minder vaak in de auto stappen dan mensen die een eigen wagen hebben. Meer dan de helft van de autoritten in Nederland is korter dan 7,5 kilometer.