Auto rijdt gebouw De Telegraaf binnen

De vlammen kwamen tot zeker veertien meter hoog, zegt een politiewoordvoerder. De brandweer had het vuur snel geblust. Veel ruiten zijn gesneuveld.



De hoofdredactie van de Telegraaf noemt de gebeurtenis schokkend. "Alles wijst op een aanslag. Wij laten ons niet intimideren", aldus hoofdredacteur Paul Jansen. Volgens hem zijn er in het verleden al eens eerder bedreigingen aan het adres van De Telegraaf geweest.



Ook plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland spreekt van een aanslag. Hij zegt nog geen idee te hebben wie er achter zit. Er zijn geen gewonden gevallen. "In principe is niemand op de redactie op dit tijdstip", zegt Hoogland. "Waarschijnlijk was alleen een beveiliger aanwezig."



De politie bevestigt het bericht. "We vermoeden opzet", zegt een woordvoerder van de politie. De bestuurder van de auto is niet meer ter plaatse. Er is niemand aangehouden.



Eerder deze week werd met een raketwerper geschoten op het gebouw van tijdschrift De Panorama. Er werd toen iemand gearresteerd.