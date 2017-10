Asscher in brandbrief: spaar de wijkverpleging

Dat geld moet worden binnengeharkt door de nieuwe minister voor Medische Zorg, VVD'er Bruno Bruins. Hij zal afspraken met het zorgveld maken om de groei in het aantal behandelingen af te remmen.



"Veel wijkverpleegkundige gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Daarom moet er juist meer ruimte komen, zodat ze hun werk goed kunnen doen'', schrijft de PvdA-voorman in een brief aan formateur Mark Rutte en de kandidaat-bewindslieden.



Van der Burg

Eerder deze maand trok de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg, nota bene partijgenoot van Bruins, ook al aan de bel. Hij waarschuwde Bruins voor een valse start van zijn ministerschap als de bezuiniging overeind zou blijven.



"Ik sta achter het regeerakkoord, maar dit is echt een fout", zei Van der Burg. "Los van het feit dat ik vind dat je meer zorg thuis moet organiseren, zou je juist in wijkzorg moeten investeren, omdat het veel duurder is als ouderen eerder naar een verpleeghuis gaan dan noodzakelijk" zei de wethouder, die zelf verpleeghuisdirecteur is geweest.



