Arthur van Dijk nieuwe CvdK Noord-Holland

Als hij wordt beëdigd, en dat is na een voordracht doorgaans een formaliteit, volgt hij Johan Remkes op die per 1 januari volgend jaar stopt.



De relatief onbekende Van Dijk was de afgelopen vijf jaar voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, is bestuurder van werkgeversorganisatie VNO-NCW en lid van de SER.



Op politiek vlak deed hij ervaring op als wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij namens de VVD tien jaar in het college zat. De benoeming tot commissaris van de Koning is geldig voor zes jaar.



