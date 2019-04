Arash N.: ontzettende spijt mishandeling ober in Praag

Tijdens het verhoor van Arash werd Armin geboeid uit de zaal gevoerd, hij kan dus niet horen wat zijn broer vertelt. De twee zitten sinds hun arrestatie april vorig jaar in de cel.



Ze waren met een groep vrienden in de Tsjechische hoofdstad. Een van de vrienden kreeg volgens Arash ruzie met de manager van een restaurant. Volgens Arash viel de manager zijn vriend in de rug aan en daarna escaleerde het. "Ik kan me herinneren dat ik iemand twee of drie keer in de rug heb geschopt. Het waren low-intensity schoppen."



Ook erkent hij iemand anders in zijn gezicht te hebben geschopt. De ober liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op.



Coma

Ober Mirek, het slachtoffer van de razende aanval van broers, is ook bij de zaak. "En hij gaat gebruik maken van zijn spreekrecht," zegt zijn advocaat Michal Marini. "Maar of dat in de rechtszaal zal zijn of vanuit een aparte ruimte, weten we nog niet. Waarschijnlijk dat laatste, want het is heel zwaar om een paar meter van zijn aanvallers te staan. Mireks leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Hij heeft psychologische hulp. En net weer een operatie, omdat een plaat in zijn gezicht afstoot."



Het juridisch minder zware 'poging doodslag' klinkt gevoelsmatig logischer: dat het allemaal in een opwelling gebeurde en dat er geen moment van bezinning mogelijk was. En dan kan het ook nog uitdraaien op zware mishandeling. Maar het feit dat ober Mirek drie dagen in coma lag en bijna dood was, brengt Armin en Arash in een lastig parket.