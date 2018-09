Appverbod voor alle voertuigen

Officieel luidt de tekst: "Het wordt verboden om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden." De term 'mobiel elektrisch apparaat' is ruimer dan de huidige term 'mobiele telefoon' om alvast rekening te houden met de toekomst.



Ook voor trambestuurders

Het verbod geldt straks voor iedereen die een voertuig bestuurt, dus naast fietsers ook voor trambestuurders en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. In de auto en andere gemotoriseerde voertuigen was het al niet toegestaan om te appen.



De boete daarvoor bedraagt momenteel 230 euro. Het is nog onduidelijk hoe hoog de boete zal uitpakken voor mensen die in of op andere voertuigen hun mobieltje gebruiken. Overigens geldt het verbod niet als het voertuig stilstaat.



"Met dit besluit wordt een duidelijke en consistente norm gesteld: als je een voertuig in het verkeer bestuurt, wat voor voertuig dat ook is, dien je geen mobiel elektronisch apparaat vast te houden," legt Van Nieuwenhuizen (ook namens haar collega Ferd Grapperhaus) in het voorstel uit.



De nieuwe regels gelden per 1 juli 2019.