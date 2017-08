ANWB-alarmcentrale: 11.000 hulpvragen per dag

Dat is vergelijkbaar met cijfers van eerdere jaren. De alarmcentrale ziet tegelijkertijd in die aantallen een toename van hulpvragen van mensen met campers en vakantiegangers in grote reisgezelschappen.



De meeste hulp biedt de ANWB alarmcentrale in Europa, Turkije en Marokko. Vanuit Turkije is wel minder vraag naar personenhulpverlening, een daling van 14 procent. Wel is de hulp aan auto's in Turkije nagenoeg gelijk gebleven.



IJsland

Opvallende stijging is de hulpvraag van mensen die met eigen auto, camperbusje of motor naar IJsland reizen. Zuid-Europa blijft het populairst onder Nederlandse vakantiegangers.



De verwachte groei van vakanties naar Spanje, Griekenland en Kroatië ziet de ANWB terug in de hulpverleningscijfers. Zo stijgt het aantal hulpaanvragen voor auto's in Kroatië met 25 procent terwijl ook de personenhulp met 11 procent toeneemt.



In Spanje en Griekenland ziet de ANWB bij de personenhulp een stijging van 12 procent respectievelijk 44 procent terwijl de hulp aan auto's ook daar gelijk blijft. Opvallende stijger in de hulpverlening in Zuid-Europa is de hulpvraag vanuit Portugal.



De ANWB verwacht eind van het vakantieseizoen wel dat de pieken in de hulpvragen zijn verschoven, bijvoorbeeld van de zomermaanden naar het voorjaar omdat de mensen zo de relatief dure en drukke zomerperiode mijden.