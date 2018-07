ANWB: 20 procent meer files in eerste halfjaar

Vooral in de maanden maart, april en mei stonden er dit jaar veel meer files en werden spitsrecords keer op keer gebroken. Dat blijkt uit de meest recente filecijfers van de ANWB. De toegenomen filezwaarte is vooral merkbaar bij de grootste knelpunten op het Nederlandse wegennet.



Automobilisten die dagelijks op de weg zitten, liepen in het afgelopen half jaar veel meer vertraging door files op de volgende trajecten: de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, de A20 van Hoek van Holland naar Gouda en de A27 van Utrecht naar Breda.



Meer incidenten op de weg

In het eerste halfjaar waren er zowel tijdens de ochtend- als avondspits veel meer files. Ook overdag was het drukker dan normaal. Het aantal incidenten op de weg is toegenomen en droeg sterk bij aan de toegenomen filezwaarte, aldus de bond.



De drukste spits van het afgelopen halfjaar was die van dinsdag 22 mei, toen stevige regenbuien en ongelukken voor veel vertraging zorgden.