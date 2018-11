Anti-piet activist Michael van Zeijl aangehouden

Bedreigingen op sociale media

De politie Noord-Holland noemt Van Zeijl niet bij naam, maar ontkent desgevraagd niet dat het om hem gaat. In een persbericht meldt de politie dat 'een 37-jarige man uit Utrecht' is aangehouden. Hij wordt verdacht van 'bedreigingen die hij heeft geuit op sociale media'.



Hij is meegenomen voor verhoor.Het is niet voor het eerst dat Van Zeijl door internetbedreigingen in de problemen komt. Eind augustus werd hij nog veroordeeld voor een Facebook-bericht waarin hij opriep Sinterklaas te vermoorden tijdens de landelijke intocht in Dokkum. Dinsdagochtend plaatste hij op Facebook een erg provocerend bericht waarin hij de blokkeerfriezen opriep om op het spoor te gaan staan voordat zijn trein langs zou komen. "Ik zal zwaaien."



De aanhouding was strak geregisseerd, stelt Tamas. "Het was vlakbij de rechtbank, op 60 meter afstand misschien. Alles was voorbereid." Zelf werd Tamas naar eigen zeggen ook hardhandig aangepakt. "Ik heb geen idee waarom. Wat heb ik fout gedaan?"



