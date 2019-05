Animo voor acties en stakingen blijft groot

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die CBS en TNO deden, blijkt dat drie op de tien werknemers (28 procent) in 2018 ontevreden waren over hun salaris. Traag: "Staken heeft te maken met onvrede over allerlei factoren. Onprettige arbeidsomstandigheden, onvrede over salarissen of de status van de economie."



Ikea en Bijenkorf

De afname in het aantal stakingen komt volgens Boufangacha doordat minder cao's zijn vernieuwd en het niet altijd kwam tot het stilleggen van het werk. "Bij de Bijenkorf en Ikea waren acties, maar is niet daadwerkelijk gestaakt."



Het eerste kwartaal van 2019 geeft volgens Boufangacha geen aanleiding om te spreken over een definitieve daling. "Recentelijk is gestaakt bij PostNL, in het onderwijs en bij Shell. Ook wordt dit jaar onderhandeld over cao's in de zorg."



Zelf praat hij liever, maar schuwt het stakingswapen niet: "In sectoren waar actie is gevoerd zijn de lonen met 2,8 procent toegenomen. 0,4 procentpunt hoger dan in sectoren waar geen actie is ondernomen."