Angstcultuur op ministerie Justitie en Veiligheid

Uit onderzoek in 2017 bleek ook dat er een angstcultuur heerst bij justitie. Dat was in de periode dat minister Ard van der Steur moest aftreden vanwege de Teevendeal met crimineel Cees H.. Daarvoor waren Ivo Opstelten en Fred Teeven al gestruikeld over dezelfde bonnetjesaffaire. Met het verbeterprogramma 'JenV Verandert' wil de justitietop een cultuuromslag bereiken. Opmerkelijk genoeg geven meerdere justitieambtenaren aan hiervan 'weinig tot niks' te merken.



Iets beter

Toch is de algehele tevredenheid van justitieambtenaren iets verbeterd. Ze geven hun werkgever een 7,1, ten opzichte van een 7,0 twee jaar geleden. JenV noemt de resultaten duidelijk positiever dan twee jaar geleden. "De positieve trend die de resultaten van het medewerkersonderzoek laten zien, houden we graag vast. We gaan door op de ingezette weg," zegt directeur Communicatie Ivar Nijhuis.



Volgens JenV blijkt uit het onderzoek dat medewerkers nog niet in alle gevallen de positieve effecten ervaren van de verbetertrajecten. "Dit wordt breed besproken in de organisatie, waarbij teams de opdracht hebben om tot concrete verbeterplannen te komen. Ook op bestuursniveau blijven we investeren."