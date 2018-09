Amsterdamse start-up Photanol bouwt fabriek met AkzoNobel

Eerder dit jaar haalde het bedrijf 8 miljoen op bij drie investeringsfondsen om deze nieuwe fase mogelijk te maken. Over drie jaar moet blijken of Photanol toe is aan de volgende stap: een commerciële fabriek die nog weer duizend keer grootschaliger te werk gaat.



Photanol werkt al weer een jaar of vier samen met chemiegrootmacht AkzoNobel. Het is dan ook geen toeval dat de demonstratiefabriek in Delfzijl komt, naast een fabriek van de afgesplitste chemiepoot AkzoNobel Specialty Chemicals.



Photanol kan daar CO2 gebruiken uit de schoorsteen van de Akzofabriek. Het halffabrikaat is op zijn beurt een grondstof bij de productie van monochloorazijnzuur door AkzoNobel.



Bacteriestammen

Toen Photanol begon als uitvloeisel van onderzoeken aan de Universiteit van Amsterdam dacht het aan de productie van ethanol door de cyanobacteriën, als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.



Omdat de olieprijs minder explosief is gestegen dan toen de verwachting was, is de omslag gemaakt naar grondstoffen voor de chemie. Maar Photanol heeft ook bacteriestammen ontwikkeld die ethanol kunnen maken, als basis voor biobrandstof.



Later dit jaar strijkt Photanol ook weer op een andere plek in Amsterdam neer. In de haven, bij start-upbroedplaats Prodock opent Photanol een nieuw laboratorium.