Amsterdamse opvang: niet ingeënte kinderen welkom

De BMR-prik krijgen peuters pas na veertien maanden, waardoor ze nooit volledig gevaccineerd zijn als ze op een crèche komen. "Daarnaast komen kinderen hier gemiddeld twee dagen per week. Een infectie kan ook tijdens de andere dagen worden opgelopen," zegt Springer.



Humanitas, een andere grote organisatie voor kinderopvang, houdt landelijk onderzoek hiernaar in de gaten voordat zij nieuw beleid gaan voeren. "We houden wel bij welke kinderen zijn ingeënt. Als onverhoopt een infectie uitbreekt, willen we weten wat we moeten doen en wie we moeten inlichten."



Vaccinatiegraad omhoog

Ook kleinere organisaties als Small Villa en Kindercentrum Watergraafsmeer houden dit bij. "Het is belangrijk dat de vaccinatiegraad in Amsterdam omhoog gaat," vinden beide organisaties. Ook gaan ze in gesprek met ouders als kinderen niet zijn ingeënt. Kinderrijk zegt in dit gesprek zelfs ouders actief te stimuleren om kinderen wel in te enten. Springer: "We wijzen de ouders op het belang de gezondheid van de kinderen."



Smallsteps en Tinteltuin, andere grote organisaties voor kinderopvang in Amsterdam, hebben nog niet gereageerd.



