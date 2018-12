Amsterdamse boyband hit in Engeland met anti-brexit song

Dat heeft - met alle respect - meer te maken met hun boodschap dan met hun muziek. De boyband probeert al zingend een brexit te voorkomen.



Vrijdag is het liedje van de kakelverse Amsterdamse band Breunion Boys te zien én te beluisteren bij ochtendshow Good Morning Britain op ITV, een programma dat eerder dit jaar een exclusief interview had met de Amerikaanse president Donald Trump.



's Middags is de band te gast bij Sky News. "En misschien daarna ook nog wel op andere plekken, we zijn er nu toch", zegt Julia Veldhuis, visual artist en bedenkster van Breunion Boys.



De afgelopen week ging de boodschap van de boyband (Britain, you're Great, but together we're greater) al een soort van viraal. Britse, Duitse en Belgische media berichtten erover, er volgde een artikel op de website van CNN en op die manier werd zelfs het Chinese staatspersbureau Xinhua bereikt.



Stap terug

Die aandacht was precies de bedoeling. "Dit is geen grap", zegt Veldhuis. "Het is heel erg gemeend. Het komt voort uit een brandend Europees hart. Ik zie het naderende vertrek van de Britten als een stap terug. Ik was echt teleurgesteld, en daar wil ik iets mee doen. Burgerschap brengt verantwoordelijkheid met zich mee."



Het werd een boyband, en de inspiratie daarvoor kwam - niet toevallig - ook uit Groot-Brittannië. "De brexit doet me denken aan het stoppen van Take That, waar ik vroeger fan van was. Dat bracht een vergelijkbaar gevoel teweeg."