Amsterdammer gearresteerd voor schietpartij Rotterdam

Daarbij raakte een 24-jarige man uit Pernis gewond aan zijn been. Het slachtoffer vluchtte na de schietpartij op de parkeerplaats naar binnen in de club. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.



De Amsterdammer is na de schietpartij overmeesterd door beveiligers van de uitgaansgelegenheid. Hij is overgedragen aan de politie en zit nu vast. Het vuurwapen is in beslag genomen.



De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte en heeft de zaak in onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.