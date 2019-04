Ambtenaar verbrast tonnen aan telefoonkosten

Dat blijkt uit een overzicht van integriteitsschendingen bij het ministerie van BZK in 2018. Meer dan tien ambtenaren hebben hun werktelefoon of -tablet gebruikt om te bellen en te internetten in privétijd, wat leidde tot torenhoge rekeningen. De schade loopt van 628 euro tot 14.000 euro per persoon.



Daar bovenop heeft één ambtenaar het wel heel bont gemaakt. In het buitenland leende die mobiele apparaten uit aan familieleden. De ambtenaar legde onder meer een hotspot aan, waarmee het gezin gebruik kon maken van de databundel van het ministerie. Na drie weken liep de rekening op tot 211.000 euro, inclusief btw.



Telefoniemisbruik

Na deze astronomische telefoonnota zijn op het ministerie alle alarmbellen afgegaan. "De afgelopen jaren is een toename van excessief datagebruik en telefoniemisbruik geconstateerd," schrijft de Centrale Integriteitscoördinator van BZK.



Na dit 'grote incident' zijn de contracten met de provider, het technisch beheer en de bedrijfsvoering verbeterd. "Het lijkt nu beheersbaar," aldus de coördinator.



De ambtenaar is voorwaardelijk ontslagen: als hij nog eens de fout in gaat, moet hij vertrekken. Ook moet de man twee jaar lang zijn periodieke salarisverhoging inleveren. Een collega die voor bijna 1200 euro privédata verbruikte, kreeg ook voorwaardelijk strafontslag. Andere meldingen werden wegens 'gebrek aan onderzoeksperspectief' afgesloten of afgedaan met een schriftelijke waarschuwing.



In totaal zijn vorig jaar 53 meldingen van integriteitsschendingen gedaan, iets minder dan in 2017. Het ministerie telt 8300 medewerkers.



Zorgpunt

Tien meldingen gaan over ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie. "Wij zien dit als een zorgpunt en zouden graag zien dat hier meer aandacht voor komt, bijvoorbeeld in verplichte opleidingen voor leidinggevenden," aldus de integriteitscoördinator.



Zo werd vorig jaar melding gemaakt van een ambtenaar die buiten werktijd meerdere collega's seksueel had lastiggevallen. Hij werd berispt en is overgeplaatst naar een andere afdeling.