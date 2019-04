Ambassades royaal gespekt voor feestjes op Koningsdag

Of het nu Heineken, ING of Shell is: vrijwel alle grote multinationals spekken de koningsdagborrels die op verschillende Nederlandse diplomatieke posten worden gehouden. Dat blijkt uit onderzoek door deze krant, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).



Het totale sponsorbedrag dat de tien grootste ambassades voor de feesten incasseren, is gestegen van 114.000 euro in 2016 naar 161.000 euro in 2018. In totaal gaven de tien posten vorig jaar 289.000 euro uit aan de koningsdagborrels. Daarmee nemen bedrijven voor het eerst meer dan de helft van de kosten voor hun rekening.



Risico

Het aannemen van geld of goederen is niet zonder risico, waarschuwen kenners. Vooral met lokale sponsoren moeten ambassades voorzichtig zijn, zegt hoogleraar Integriteit Rob van Eijbergen.



"Ze kunnen dan in de situatie belanden dat buitenlandse bedrijven dingen terugverwachten, zoals visa. In andere culturen is dat vaak gebruikelijk. Als de overheid mij advies zou vragen, zou ik zeggen: niet doen.''



In het Afrikaanse Nairobi bijvoorbeeld laat de ambassade de borrel door zowel Nederlandse als Keniaanse bedrijven sponsoren. Net als bij veel andere diplomatieke posten ging het daarbij niet alleen om geld, maar ook om goederen. Zo kreeg de post in Nairobi vorig jaar voor onbekende bedragen aan bier, kaas, bloemen en verse friet geschonken voor het oranjefeest.



Kwetsbaar

Diplomatiedeskundige Robert van de Roer waarschuwt dat ambassades zich met ongebreideld gesponsorde feestjes kwetsbaar maken. "Nederlandse diplomaten zijn uiterst professioneel en integer, maar dit creëert toch een grijze zone. Zo kunnen situaties ontstaan waarin bedrijven met een minder bonafide reputatie iets terugverwachten.''