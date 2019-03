Altice maakt duikvlucht op Damrak

ABN Amro zakte 1,3 procent. Een voormalig onderdeel van de bank is betrokken in een grote witwasoperatie waarbij miljarden aan Russisch geld via Litouwen in West-Europa is beland, meldde het journalistencollectief OCCRP. Ook ING (min 3,3 procent) stond om die reden onder druk. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent.



Londen

KPN leverde 2,1 procent in. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) heeft een wetsvoorstel ingediend om overnames in de telecomsector tegen te houden of ongedaan te maken als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. De stap was al eerder aangekondigd.



In Londen won Vodafone 2 procent. De Britse telecomreus wil 4 miljard euro ophalen met de uitgifte van obligaties om de overname van onderdelen van Liberty Global te financieren. De Britse retailer Debenhams verloor 2,8 procent na een winstalarm. Het Zwitserse luxeconcern Richemont werd in Zürich bijna 4 procent lager gezet na een adviesverlaging door Bank of America.



De euro was 1,1301 dollar waard, tegen 1,1321 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte licht tot 56,54 dollar. Brent daalde 0,1 procent tot 65,62 dollar per vat.