Allergie-info op etiket klopt vaak niet

Europa heeft miljoenen euro's geïnvesteerd in onderzoeken naar voedselallergie. Met de resultaten wordt niks gedaan, zegt Houben, terwijl er al jaren een oplossing voor het probleem is.



De Nederlandse onderzoekers hebben van ruim 3000 patiënten in kaart gebracht hoe gevoelig ze zijn voor allergenen. Op basis daarvan is een berekening gemaakt van een veilige en acceptabele hoeveelheid onbedoelde allergenen in een product. Bedrijven kunnen zo per product bepalen of een waarschuwing op het etiket nodig is.



Risico accepteren

"Zit je onder die norm, dan hoef je niet te waarschuwen, want dan is de kans op een allergische reactie heel klein", zegt Houben. "En mocht die toch optreden, dan is de reactie mild en het risico klein. Er zijn veel momenten en plekken waar allergenen een productstroom in kunnen sluipen. Dat is onmogelijk te vermijden. Afwezigheid van allergenen kun je niet honderd procent garanderen. We moeten accepteren dat er altijd een risico is."