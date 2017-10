Alle seinen op groen voor het regeerakkoord

De Tweede Kamerfacties van de partijen staan achter de plannen, werd maandag duidelijk, maar er zijn nog wat kleine aanpassingen nodig.



De Tweede Kamerfractie van de VVD schaarde zich maandagavond, na urenlang beraad, als laatste van de vier partijen van de nieuwe coalitie achter het regeerakkoord. Dat betekende alle seinen op groen voor de plannen van het toekomstige kabinet. De fracties van CDA, D66 en ChristenUnie hadden uren eerder al ingestemd.



Het is een van de laatste grote stappen in de formatie, die inmiddels de langste ooit is. Het record uit 1977 van 208 dagen is gesneuveld en is nu in handen van het aankomende kabinet-Rutte III.



Na de presentatie van het regeerakkoord - met als motto Vertrouwen in de Toekomst - zal de Tweede Kamer nog deze week over de plannen van de nieuwe coalitie praten.



Het nieuwe kabinet zal dan in de week van 23 oktober op het bordes staan. Het kabinet van de langste formatie lost dan eindelijk Rutte II af, dat het langszittende kabinet is sinds de Tweede Wereldoorlog.



Lees terug: Na maanden overleg is het regeerakkoord af