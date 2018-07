Aldi stopt verkoop energiedrankjes aan kinderen

Bij twijfel moeten kassamedewerkers jongeren om hun legitimatie gaan vragen, net zoals bij alcohol. Aldi zegt het besluit te hebben genomen om gezondheidsredenen. En vanwege "de bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energiedrankjes door kinderen".



Lichaam uitdrogen

In energiedrank zitten veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen. Dorstlessers zijn het ook niet: energiedrankjes drogen het lichaam juist uit, aldus het Voedingscentrum, dat eerder tot de conclusie kwam dat kinderen onder de dertien jaar ze niet zouden moeten drinken.



Boven de dertien jaar adviseert het centrum hooguit een blikje per dag te nemen. De organisatie Jongeren Op Gezond Gewicht hoopt dat meer supermarkten een leeftijdsgrens zullen instellen.



'Geen onschuldige frisdank'

Half januari pleitten kinderartsen voor een verkoopverbod aan jongeren onder de achttien jaar. "Een verbod zet ouders en kind aan het denken, zodat ze zich bewust zijn van de gevolgen."



De waarschuwing was voor een aantal Amsterdamse ziekenhuizen aanleiding om met de verkoop aan kinderen te stoppen. Het MC Slotervaart toen: "We zijn een zorginstelling, we willen bijdragen aan de gezondheid van mensen en voor energiedrankjes waren genoeg argumenten om met de verkoop te stoppen."