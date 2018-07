Aldi en Lidl stoppen verkoop energiedrankjes onder 14 jaar

Bij Aldi gaat de nieuwe regel op 1 oktober in, bij Lidl een maand eerder. Aldi maakte de maatregel als eerste bekend. Dat trok Lidl over de streep.



"De start van het nieuwe schooljaar is voor ons het aangewezen moment'', aldus een woordvoerster van Lidl Nederland. De woordvoerster van Lidl zegt niet uit te sluiten de leeftijdsgrens in de toekomst te verhogen. "Dit is een eerste stap.'' De supermarktketen besloot onlangs ook al om uiterlijk in 2022 te stoppen met de verkoop van sigaretten.



Aldi zegt het besluit te hebben genomen om gezondheidsredenen. En vanwege "de bezorgdheid in de samenleving over de consumptie van energiedrankjes door kinderen".



Organisaties die kritisch zijn over energiedrankjes hopen op een domino-effect. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid noemt het een "mooie stap".