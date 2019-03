Albert Heijn doet test met plasticvrije groenten en fruit

De proef, die een maand duurt, loopt in de vestiging op het Genderenplein in Hoofddorp waar honderd ongekoelde producten te koop zijn. AH wilt het verpakkingsmateriaal in de winkels terugdringen met 25 procent in 2025. Juist plastic is veel klanten een doorn in het oog, aldus AH.



Alle supermarkten zijn bezig de plasticberg te verkleinen. In totaal moet hij 20 procent lager, zo maakte de branche vorige maand via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel weten. Ook moeten de verpakkingen in supermarkten vanaf 2025 voor 95 procent recyclebaar zijn.