Alarmerende cijfers Unicef: tienermeisjes ten prooi aan hiv

Wereldwijd raakten in 2017 elk uur 30 tieners van 15 tot 18 jaar geïnfecteerd met hiv: liefst 18 van hen zijn meisjes. Dat blijkt uit een rapport dat Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, woensdag heeft gepubliceerd.



Een opmerkelijke uitkomst, want in alle groepen kinderen daalt het aantal nieuwe hiv-infecties fors, behalve bij meisjes en jonge vrouwen.



Bij de meisjes gaat het verder dan alleen het gebrek aan medicijnen of hiv-testen, benadrukt Unicef. Dit gaat ook over een gebrek aan keuzevrijheid. "Het ontbreekt hun vaak aan de macht om nee te zeggen tegen onveilige seks," zegt Unicefdirecteur Henrietta Fore.



Ze hebben vaak op jonge leeftijd seks, al dan niet gedwongen; ook met oudere mannen die meer sekspartners hebben gehad. "Hiv gedijt onder de meest kwetsbare en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Tienermeisjes staan in het middelpunt van deze crisis."



Kindhuwelijken

De tienermeisjes en jonge vrouwen krijgen ruim aandacht tijdens het congres AIDS2018, ook omdat prinses Mabel zich er sterk voor maakt namens haar stichting Girls not Brides, die strijdt tegen kindhuwelijken. Ze is continu te horen met haar boodschap dat er meer hulp, meer educatie, meer politieke steun en meer geld moet komen.