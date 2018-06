Alarm over daling aantal ingeënte kinderen

Het RIVM zegt zich grote zorgen te maken, vooral als het gaat om mazelen en HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Belangrijk voor deze besmettelijke ziektes is dat een zo hoog mogelijk percentage van de groep zich vaccineert, zodat ook de rest wordt beschermd, zoals zuigelingen of mensen met verminderde weerstand.



Vorig jaar kreeg iets meer dan 35 procent van de Amsterdamse meisjes een vaccin tegen het HPV-virus. Dat is negen procent minder dan twee jaar geleden. Amsterdam zit met deze vorm van inenting ook onder het landelijk gemiddelde van 46 procent.



Een positief punt, zegt programma­manager Hans van Vliet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): veruit het merendeel van de ouders laat zijn kinderen nog altijd vaccineren tegen ernstige ziektes. Sterker nog: in de jongste leeftijdsgroep lijken de cijfers zich te stabiliseren, en dat geeft hoop voor de toekomst.



Niemand ziet gevolgen

Bij mazelen moet volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO 95 procent van de groep worden gevaccineerd om de ziekte de baas te worden. Bij HPV zijn de effecten van groeps­bescherming volgens Van Vliet zichtbaar als veertig tot vijftig procent van de meisjes zich laten vaccineren. In die laatste groep is het percentage in twee jaar gedaald van 61 naar 46, met mogelijk 77 doden per jaar als gevolg. Bij mazelen dreigt het percentage nu onder de negentig procent te zakken.