Al 6 miljoen opgehaald voor Giro555: 'Mensen geven gul'

Mensen geven gul, zei 3FM-dj Angelique Houtveen in de tv-uitzending op NPO 1. Ze is een van de vele bekende Nederlanders die in het belpanel zitten om donaties te ontvangen voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami.



Inmiddels is bijna 6,1 miljoen euro opgehaald voor Giro555. Om 18.30 uur wordt in een uitzending van RTL 4 een tweede tussenstand bekendgemaakt. Het eindbedrag wordt om 23.15 uur bekendgemaakt in Pauw.



Hard te werken

"Er wordt een heleboel gebeld," zei televisiepresentatrice Milouska Meulens. "Er zijn ontzettend veel mensen die zich het lot van de mensen op Sulawesi aantrekken. Maar er kunnen nog veel meer mensen bellen. We zitten er klaar voor. Ik vind het niet erg om hard te werken."



In de middaguren zijn het vooral ouderen die de telefoon grijpen, valt de BN'ers in het belpanel op. Meulens: "Ik had net een mevrouw aan de lijn die zelf ook een moeilijke tijd doormaakt door de ziekte van haar man. Zij belde om even de aandacht te verleggen, om iets goed te doen voor een ander."