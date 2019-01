Akkoord coalitie over kinderpardon

Dat maakten de fractieleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bekend na overleg op het ministerie van Justitie en Veiligheid.



De fracties van de vier partijen moeten zich nu nog buigen over het bereikte akkoord. Er moest dinsdag een oplossing worden gevonden omdat de Tweede Kamer woensdag debatteert over het onderwerp.



Over de details wilden de fractieleiders nog niets kwijt.



Eerder dinsdag werd duidelijk dat de VVD bereid was om te onderhandelen. In ruil voor een tijdelijke stop op het uitzetten van gewortelde kinderen zouden er nieuwe afspraken over toekomstige gevallen worden gemaakt. Het lijkt erop dat dat is gelukt.



Het CDA pleitte sinds vorige week voor een ruimhartiger kinderpardon. Daarmee was de VVD alleen komen te staan binnen de coalitie.



