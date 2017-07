Air France-KLM neemt belang in Virgin Atlantic

Chinese markt

Air France-KLM geeft daartoe nieuwe aandelen uit, wat betekent dat het belang van de Nederlandse staat heeft in de maatschappij zal afnemen. Nederland heeft nu nog een kleine 6 procent van de aandelen. De Franse staat is 14 procent eigenaar van Air France-KLM, maar houdt vanwege Franse regels 23 procent van het stemrecht.



Met China Eastern, de tweede maatschappij van China, worden ook operationeel direct de banden verder aangehaald. KLM is de grootste Europese partij in de Chinese markt en werkt in China al langer nauw samen met China Eastern, maar daarnaast ook China Southern, de nummer één, en Xiamen Airlines.



Die samenwerking komt nu onder druk te staan. "China Eastern is voor Air France-KLM de beste keus nu American Airlines een belang neemt in China Southern," aldus Gagey. De Amerikaanse rivaal nam in april voor 200 miljoen dollar een klein belang in de Chinese maatschappij.