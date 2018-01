Air France-KLM duikelt op Damrak

Beleggers hielden de blik gericht op de Verenigde Staten, waar nog altijd geen akkoord is over een verhoging van het schuldenplafond. Op het Damrak kwam beddenverkoper Beter Bed met omzetcijfers.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 566,36 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 851,49 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen 0,1 procent en 0,4 procent. Londen bleef onveranderd.



In de MidKap stond Air France-KLM onderaan met een verlies van 2,6 procent. Morgan Stanley verlaagde zijn aanbeveling voor de luchtvaartcombinatie. Koploper was kunstmestproducent OCI met een winst van 1,4 procent.



Sterkste stijger

Bij de hoofdfondsen sloot kabel- en telecomconcern Altice de rij met een min van 1,7 procent. ABN AMRO en ING daalden 1,1 procent en 0,5 procent na adviesverlagingen door de Italiaanse investeringsbank Mediobanca. Sterkste stijger was biotechnologiebedrijf Galapagos met een plus van 1,6 procent.



Bij de kleinere bedrijven daalde Beter Bed 1,4 procent. De Brabantse beddenverkoper heeft afgelopen kwartaal een flinke omzetdaling moeten incasseren in Duitsland, de grootste markt voor het bedrijf. Beter Bed kampt daar met de naweeën van een gifschandaal, dat twijfel heeft gezaaid over de veiligheid van schuimmatrassen.



Telegraaf Media Groep

De Telegraaf Media Groep (TMG) won 3,5 procent. Het mediabedrijf wil zijn beursnotering beëindigen. Daartoe heeft de huidige meerderheidsaandeelhouder, de Vlaamse branchegenoot Mediahuis, een verzoek ingediend bij beursbedrijf Euronext.



In Parijs steeg Rémy Cointreau 0,7 procent. De Franse drankenproducent heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan. Het concern profiteerde vooral van een sterk aangetrokken vraag uit China naar cognac van het merk Rémy Martin.



De Britse vloerspecialist Carpetright kelderde in Londen 40 procent na een fors winstalarm. HSBC daalde 0,6 procent. De Britse bank heeft in de Verenigde Staten een boete van 100 miljoen dollar gekregen vanwege het manipuleren van valutakoersen.



De euro was 1,2271 dollar waard, tegen 1,2240 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent in prijs tot 63,30 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 68,66 dollar per vat.