Air-France KLM derde maatschappij van Europa

De Duitse luchtvaartgroep, inclusief dochterbedrijven in Zwitserland, Oostenrijk en België en prijsvechter Eurowings, vervoerde afgelopen jaar een recordaantal van 130 miljoen passagiers. Dat is bijna een vijfde meer dan in 2016.



Lufthansa is daarmee Ryanair weer voorbij. Bij de Ierse prijsvechter stapten vorig jaar in totaal 129 miljoen reizigers in, goed voor een groei van 10 procent.



Air France-KLM

Lufthansa zag afgelopen jaar door het faillissement van Air Berlin een belangrijke concurrent in eigen land wegvallen. Ook speelt mee dat het bedrijf volledig eigenaar is geworden van Brussels Airlines.



Bij Air France-KLM bleef de teller over heel 2017 steken op bijna 99 miljoen passagiers, 5,6 procent meer dan in 2016. Daarvan nam KLM er een kleine 33 miljoen voor zijn rekening, Air France ruim 51 miljoen en prijsvechter Transavia bijna 15 miljoen. Bij de Frans-Nederlandse groep zaten de vliegtuigen gemiddeld wel een stuk voller dan bij Lufthansa.



Air Berlin

Air Berlin ging afgelopen zomer op de fles, nadat grootaandeelhouder Etihad Airways zijn handen van het structureel verlieslatende bedrijf had afgetrokken. Dat leverde Lufthansa een extra toestroom aan passagiers op in de tweede helft van het jaar.



Het bedrijf kon ook meer vluchten aanbieden omdat het via een leaseconstructie al beschikte over verscheidene vliegtuigen van Air Berlin.



Ook dit jaar verwacht Lufthansa door te kunnen groeien. Eerder deze week liet het bedrijf weten dat het in 2018 concernbreed 8000 nieuwe werknemers in dienst verwacht te nemen, hoofdzakelijk cabinepersoneel. Een deel van die nieuwe krachten zal waarschijnlijk afkomstig zijn van Air Berlin.