Afsplitsing van We Are Here kraakt kantoorpand Duivendrecht

Zelf zeggen de nieuwe bewoners van het pand bij de groep ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here te horen. Maar de woordvoerder van We Are Here ontkent betrokken te zijn bij de kraak.



Volgens hem behoren de personen in Duivendrecht tot een afsplitsing van We Are Here. "Wij steunen hen niet. Wij hebben onlangs onze intrek in de nachtopvang van de Havenstraat genomen omdat er gewerkt wordt aan een 24-uursopvang. Soms moet je geduld hebben."



Asielprocedure

De gemeente Ouder-Amstel laat op hun website weten dat er begin deze week overlegd wordt met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) over hoe het verder moet met het kantoor. Ook is de eigenaar van het kantoor, Entrada-Duivendrecht Properties BV, ingelicht over de kraak.



We Are Here trekt al sinds 2012 door de stad om aandacht te vragen voor een verbetering van de asielprocedure. De asielactivisten treffen steeds vaker kraakwachten in de gebouwen aan die ze willen betrekken.



Dit gebeurde in de Rudolf Dieselstraat in Oost, toen een woning gekraakt werd terwijl een mevrouw stond te douchen, en in een gebouw aan de Weesperzijde.



Lees ook: Wat nu voor We Are Here? 'Overal waar we komen, is politie'