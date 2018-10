Afschaffing dividendbelasting definitief van tafel

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bereikten maandag een akkoord. "We hebben gezocht naar een goed pakket voor bedrijfsleven dat meer draagkracht heeft," zegt premier Mark Rutte.



Het bedrag van de dividendbelasting gaat volledig naar het bedrijfsleven, niet naar de publieke sector. Het gaat volgend jaar om 1,9 miljard euro. Welke maatregelen het pakket precies behelst, wilde Rutte niet zeggen. Hij wil eerst de Kamer informeren.



Anderhalve week geleden besloot het kabinet de omstreden dividendmaatregel te heroverwegen. Aanleiding was het besluit van Unilever om het hoofdkantoor vanuit Londen toch niet naar Rotterdam te verhuizen.



Opengebroken

Rutte kondigde toen aan dat het regeerakkoord zou worden opengebroken om te kijken of er andere maatregelen te vinden waren om Nederland aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Het besluit van Unilever was een aanleiding dat de dure afschaffing van de dividendbelasting blijkbaar niet goed genoeg werkte.



Vorige week kwamen de vier coalitiepartijen voor het eerst bij elkaar. Direct was duidelijk dat geen van de vier partijen het geld voor iets anders wilde besteden. De oppositiepartijen vonden dat de 1,9 miljard euro moest gaan naar bijvoorbeeld onderwijs en de zorg.



Multinationals

De regeringspartijen houden zich echter aan de afspraak uit de formatie dat er met het geld iets moet worden gedaan om het vestigingsklimaat in Nederland te verbeteren. Dat is volgens hen nodig om te voorkomen dat bijvoorbeeld door de brexit bedrijven ervoor kiezen naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen, dat multinationals probeert te lokken met lage belastingtarieven.



