AFM: melden incidenten moet beter

Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een bezoek aan ongeveer veertig kantoren van financiële dienstverleners.



Mogelijke misstanden

Voor goed toezicht is het noodzakelijk dat de financiële waakhond tijdig op de hoogte is van alle zaken die de integriteit van een onderneming kunnen bedreigen. Mogelijke misstanden in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van ondernemingen waarmee wordt samenwerkt, moeten daarom bijvoorbeeld ook worden gemeld. Een en ander is tevens in het belang van de ondernemers zelf, want zo kunnen ze leren van incidenten en herhaling voorkomen.



Het blijkt echter dat het niet altijd eenvoudig is voor bedrijven om te beoordelen welk incident ze nu wel en welke ze niet hoeven te melden.



De AFM zegt te begrijpen dat dit lastig kan zijn, bijvoorbeeld door de complexiteit van de wetgeving. Daarom wordt financieel adviseurs en bemiddelaars aangeraden om bij twijfel contact op te nemen met de toezichthouder zelf.