AEX zakt weg tot 500-puntengrens

Ook de andere Europese indices toonden scherpe verliezen. Beleggers vrezen dat de arrestatie van een topvrouw van de Chinese technologiegigant Huawei de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten opnieuw onder druk zal zetten. Begin deze week heerste er juist nog optimisme over de wapenstilstand tussen de twee economische grootmachten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.35 uur 2,5 procent in de min op 503,14 punten. De MidKap zakte 2,4 procent tot 665,58 punten. Londen en Parijs raakten tot 2,6 procent kwijt. De Duitse DAX daalde 2,6 procent en zakte onder de belangrijke psychologische grens van 11.000 punten.



Schenden van sancties

Justitie in Canada heeft Meng Wanzhou, een van de vicevoorzitters van Huawei en de dochter van oprichter Ren Zhengfei, opgepakt. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de VS waar het bedrijf wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Op de beurzen in het Verre Oosten leidde de arrestatie van Meng tot forse verliezen onder de chipbedrijven en andere toeleveranciers van het niet-beursgenoteerde Huawei.



Ook in Europa stond de chipsector onder druk. ASML behoorde tot de dalers in de AEX met een min van 2,6 procent. ASMI en Besi daalden 3,8 en 3,6 procent. In Parijs zakte STMicroelectronics 4,3 procent. Dialog Semiconductor en AMS verloren 4,3 en 7,7 procent. Alle ogen zijn daarnaast gericht op de OPEC-vergadering in Wenen. De olieprijzen gingen omlaag na berichten dat het oliekartel de productie mogelijk minder zal verlagen dan verwacht. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 51,73 dollar. Brentolie zakte 1,8 procent in prijs, tot 60,53 dollar per vat. Zwaargewicht Shell kampte in de AEX met de lagere olieprijzen en zakte ruim 3 procent. In de MidKap stond metalenspecialist AMG onderaan met een min van 6,7 procent. BAM zakte 4,7 procent. De bouwer gaat de structuur aan de top van het bedrijf wijzigen. Beursintermediair Flow Traders was de enige stijger met een plus van 2,6 procent. In de AEX waren geen stijgers te bekennen en sloot verzekeraar ASR de rij met een verlies van 5,4 procent.



De euro was 1,1393 dollar waard, tegen 1,1347 dollar een dag eerder.