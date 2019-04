AEX begint met klein verlies

Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven te heffen op goederen uit de Europese Unie zorgde voor enige terughoudendheid. Beleggers keken verder uit naar de start van het cijferseizoen en hielden de verdere ontwikkelingen rond de brexit in de gaten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 561,77 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 806,26 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs zakten 0,2 procent.



Londen daalde ook 0,2 procent. De Britse premier Theresa May gaat dinsdag op bezoek bij haar Duitse collega Angela Merkel en bij de Franse president Emmanuel Macron. Woensdag is in Brussel een speciale EU-top over de brexit.