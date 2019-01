Advocaten staken tegen plannen Dekker

In Amsterdam heeft de plaatselijke afdeling van de orde van advocaten opgeroepen woensdagochtend naar de rechtbank te komen, om de staking zichtbaar te maken.



Volgens de advocaten staat de minister op het punt mensen met een lager inkomen toegang tot goede, onafhankelijke rechtshulp te ontzeggen. De acties zijn gepland in verband met een naderend overleg in de Tweede Kamer over de plannen van de minister.



Commerciële partijen

Dekker wil onder meer een onafhankelijke instantie, die moet gaan beoordelen of gesubsidieerde rechtsbijstand nodig is. Hij vindt dat mensen veel te vaak naar de rechter stappen. Deze maatregel valt slecht bij advocaten, die erop wijzen dat in de meeste zaken de overheid zelf de tegenpartij is.



Daarnaast wijzen advocaten erop dat rechtsbescherming een overheidstaak is. De minister wil dit grondrecht uitbesteden aan commerciële partijen.



Toevoegingszaken

De advocatuur beklaagt zich er ook al jaren over dat de vergoedingen voor advocaten in zogeheten toevoegingszaken (pro Deo) veel te laag zijn en hekelt het feit dat hieraan ondanks langdurig overleg met de overheid niets wordt gedaan. Gevolg is dat steeds meer advocaten de sociale praktijk stoppen of de toga helemaal aan de wilgen hangen.



"De minister voor rechtsbescherming ziet rechtsbescherming niet meer als primaire taak van de overheid'', zegt Bernard de Leest van de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten.



"Door rechtsbescherming te privatiseren moet de burger het blijkbaar zelf maar uitzoeken. Het feit dat meer dan 60 procent van alle gefinancierde rechtszaken tegen de overheid zelf wordt gevoerd, maakt deze stap onbegrijpelijk, helemaal nu de minister deze plannen ziet als een versterking van de rechtsstaat."