Advocaat terreurverdachten: 'Uitgelokt door infiltrant justitie'

Dat betoogde de advocaat van de verdachten Hardi N. en Morat M. donderdag in de rechtbank.



Volgens het Openbaar Ministerie waren er verregaande plannen voor een grote aanslag in Nederland, maar is die voorkomen door de infiltratie. De verdachten zijn eind september aangehouden in een vakantiepark in Weert, waar de infiltrant (onklaar gemaakte) wapens had geleverd.



"Het OM heeft een groep gecreëerd en vrees voor een aanslag gecreëerd. Maar zonder het OM was er geen groep geweest," aldus advocaat Serge Weening.



'Uitgelokt'

Volgens hem is de 34-jarige hoofdverdachte N. door de infiltrant tot iets gebracht wat hij anders niet zou hebben gedaan. "Hij is uitgelokt." Ook van een 'terroristische organisatie', waar de mannen volgens het OM deel van uitmaakten, is volgens de advocaten van de verdachten geen sprake.



Shevan A. en hoofdverdachte N. hadden bijvoorbeeld familiebanden, A. stond op het punt te trouwen met de schoonzus van N. Hij vroeg hem onder meer hoe om te gaan met zijn aanstaande schoonfamilie. "N. raadde hem aan zijn loonstrookje aan zijn schoonvader te laten zien," aldus de advocaat van A. Haar cliënt moest daar donderdag in de rechtbank hard om lachen.