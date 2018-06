Advies: start wietteeltproef in meer gemeenten

Het advies voor meer cannabiskweek komt van een commissie onder leiding van professor André Knottnerus, die de afgelopen tijd in opdracht van het kabinet onderzocht hoe het experiment met de zogeheten gesloten coffeeshopketen eruit moet komen te zien.



In het regeerakkoord is afgesproken de proef in zes tot tien (middel)grote gemeenten te houden, maar de commissie denkt dat dat te weinig is voor "een voldoende representatief onderzoek en een methodologisch verantwoorde analyse''. Zo'n klein experiment zou niet "zinvol'' zijn. Dat advies doorkruist het wankele compromis dat de regeringspartijen, die heel verschillend denken over de legalisering van wietteelt, zijn overeengekomen.



De burgemeester van Amsterdam zei gisteren niet mee te willen werken aan de langverwachte proef, omdat de situatie hier te veel afwijkt van die in andere gemeenten.



Reactie partijen

Coffeeshops mogen nu wel cannabis verkopen, maar de inkoop gebeurt clandestien. Dat is een doorn in het oog van vooral regeringspartij D66. Die drong aan op de proef, in de hoop de onderwereld, die stevig verdient aan de illegale wietteelt, een slag toe te brengen. Veel gemeenten denken er ook zo over en willen graag aan het experiment meedoen.



Wat de commissie betreft is het experiment niet alleen geslaagd als er gunstige effecten gemeten worden, maar ook als er geen verslechtering optreedt ten opzichte van de huidige situatie. Zo'n uitkomst zou klip en klaar pleiten voor legalisering van de wietteelt, vindt de commissie.



Het kabinet wil het experiment, op aandringen van vooral regeringspartij ChristenUnie, na vier jaar beëindigen. Maar de commissie wil het bij succes kunnen verlengen.



Ook zou het volgens de commissie ,,onethisch'' zijn om verkooppunten die het illegale circuit vaarwel hebben gezegd, daarnaar terug te laten keren. De commissie adviseert de regering om vooraf duidelijk te maken dat het haar inzet is om bij een gunstig resultaat ,,de gesloten, gereguleerde cannabisketen landelijk te implementeren''.



Verschillende soorten wiet en hasj

De commissie bepleit ook meer variatie binnen het experiment, bijvoorbeeld met allerhande soorten cannabis en verschillende verkooppunten. Ook dat gaat in tegen het voornemen van het kabinet, dat een "uniforme'" proef wil. Knottnerus en zijn collega's zien een proef met zo'n vijftien verschillende soorten wiet en tien soorten hasj voor zich.



De verkooppunten mogen meer voorraad aanhouden dan de coffeeshops nu, als het aan de commissie ligt, genoeg om een dag door te komen. Dat scheelt cannabistransporten. Dat is belangrijk, om overvallers minder kans te geven.