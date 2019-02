Advies: Staat niet aansprakelijk voor Srebrenica

In de twee dagen daaropvolgende dagen was het Dutchbat-terrein aan de beurt. De troepen van generaal Ratko Mladic dwongen de Nederlanders mee te werken aan evacuatie. Dat deden ze door een sluis te vormen, waaruit de mannen van Mlaldic hun slachtoffers konden halen.



Het Hof in Den Haag oordeelde twee jaar geleden in navolging van een rechtbank dat dat onrechtmatig was. De Nederlandse staat werd daarmee aansprakelijk gesteld voor de dood van de moslimmannen. 'Onbegrijpelijk', vindt de advocaat-generaal.



Zijn redenatie is dat de Nederlanders pas onrechtmatig hadden gehandeld als ze wisten of hadden moeten weten dat de mannen die ze afscheidden met zekerheid gedood zouden worden. Dat wisten ze niet, stelt Vlas. Bovendien was de kans volgens hem groot dat de vluchtelingen in een later stadium gedood zouden worden, ook als ze langer op de compound van Dutchbat hadden mogen blijven.



De zogenoemde Moeders van Srebrenica en de Nederlandse staat gingen twee jaar geleden allebei in cassatie tegen de uitspraak van het Hof. Het advies van de advocaat-generaal wordt meegenomen door de Hoge Raad, maar is niet bindend. De uitspraak volgt waarschijnlijk in april.