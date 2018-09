Actiegroep onderwijs valt uit elkaar

Anderhalf jaar geleden bundelden ze de krachten om er 1,4 miljard euro bij te krijgen in het basisonderwijs. Ze streden voor betere salarissen en minder werkdruk voor leraren. Op het hoogtepunt slaagde het PO-front erin om dik 60.000 leraren en schoolleiders naar het Haagse Zuiderpark te krijgen voor een protest.



Het ministerie van Onderwijs maakte 700 miljoen euro vrij voor het basisonderwijs. De andere helft laat echter op zich wachten. Minister Arie Slob (Onderwijs) weigert tot nu toe om nóg meer geld in het basisonderwijs te steken of een toezegging te doen voor later.



Bundelen

De leraren van PO in Actie veranderden twee weken geleden al van koers om alsnog meer voor elkaar te boksen. Zij bundelen de krachten met agenten, zorgmedewerkers en defensiepersoneel en hopen meer geld voor de hele publieke sector te krijgen door te knokken tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Op 2 oktober houden ze een grote manifestatie in Den Haag.



Ook de schoolbestuurders willen hun aandacht verleggen. Zij gaan vechten voor betere salarissen voor leidinggevenden en onderwijsondersteunend personeel. Bovendien vinden ze dat er meer geld moet komen voor bijvoorbeeld huisvesting en betere voorzieningen in de klas en dat een bezuiniging van tafel moet.



"De partijen zullen elkaar blijven steunen op de claim voor goed primair onderwijs. Op het moment dat het nodig is, weten ze elkaar altijd snel weer te vinden'', schrijft sectororganisatie PO-Raad in een verklaring.