Actiegroep Kick Out Zwarte Piet: 'Gemeenten hebben gefaald'

KOZP vindt dat de voetbalclubs supporters op hun gedrag moeten aanspreken. Supporters van Cambuur Leeuwarden en FC Groningen zochten in hun stad ook de confrontatie met de demonstranten. Eerder zorgden bedreigingen van NEC-supporters ervoor dat de demonstratie in Nijmegen op voorhand werd afgeblazen.



"Voetbalclubs moeten zich uitspreken over het gedrag van hun supporters, dat dit niet getolereerd wordt. Ik ben altijd voor PSV geweest. Ik kan niet geloven dat mensen die pretenderen supporter te zijn van mijn favoriete club, zich zo misdragen.''



Afgeblazen

Dat KOZP uiteindelijk in veel minder gemeenten demonstreerde dan vooraf was aangekondigd, is volgens Afriyie logisch. Op enkele plekken was het demonstratievak uit het zicht van alle festiviteiten en publiek. Daarom verlieten de demonstranten in Rotterdam hun vak om over de Erasmusbrug te lopen, waar ze vervolgens belaagd werden.



"Wij protesteren tegen Zwarte Piet. Als je ons daarvan weghoudt, wat doe je daar dan? Het heeft geen zin om te protesteren als niemand je ziet. Daarom hebben we het op andere plekken afgeblazen.''