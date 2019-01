Actiegroep eist zelfstandige doorstart van Xs4all

De onlinepetitie die daags na de bekendmaking van het opheffingsplan werd gestart, heeft inmiddels 39.600 ondertekenaars getrokken.



Dit weekend heeft de bedenkster van de actie, Kirsten Verdel, met een groep medestanders een actiegroep opgericht.



Vooralsnog bestaat het comité uit oud-medewerkers, naast Verdel onder anderen oud-directeur Doke Pelleboer, oud-woordvoerster Sjoera Nas maar ook uit verwanten als Waag-voorzitter Marleen Stikker en campagnemanager Bob Overbeeke.



"Maar naast alle handtekeningen hebben we de afgelopen week ook meer dan duizend mailtjes ontvangen van mensen die willen meehelpen en -denken aan een oplossing," zegt Verdel.



Logische uitweg

Hun eerste stap: KPN vragen om een gesprek. 'Xs4all is altijd een mix geweest van zakelijkheid en idealisme,' schrijven ze in hun uitnodigingsbrief aan de KPN-top. 'Klanten en medewerkers hebben er helaas geen enkel vertrouwen in dat dit bij KPN ook zo zal zijn. Xs4all opdoeken en zoals KPN zegt zorgvuldig omgaan met producten, diensten en klanten en het beste van Xs4all integreren in KPN zal daarom ook niet werken. (...) Maar er is een logische uitweg. Over die uitweg en hoe die er uit zou kunnen zien, willen we namens de ondertekenaars graag met jullie spreken.'