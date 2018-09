Actiegroep dreigt met rechtszaak om Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat op z'n vroegst in het voorjaar van 2020 open en ook dat is nog hoogst onzeker

"We delen de zorg van Hoog Overijssel dat door het laagvliegen sprake kan zijn van onnodige overlast onder de aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Maar we vinden de brief nogal voorbarig. Lelystad Airport gaat op z'n vroegst in het voorjaar van 2020 open en ook dat is nog hoogst onzeker."



"We kunnen ons niet voorstellen dat een luchtvaartmaatschappij juridisch aangesproken kan worden op het vliegen naar een luchthaven waarvan de routes en vlieghoogtes worden vastgesteld door de autoriteiten."



Speldenprik

Voor Hoog Overijssel is het pas een eerste speldenprik. "Dit zal niet onze enige actie zijn. We bereiden ook juridische stappen voor tegen de overheid en de Schiphol Groep."



Ook in Brabant zien tegenstanders van vliegtuigen de overlast liever op Schiphol. Volgens actiegroep BVM2 blijkt uit gemeentelijk onderzoek dat de groei van Eindhoven Airport, even­eens nodig om Schiphol te ontlasten, niet kan doorgaan omdat daarmee de uitstoot van stikstof in de provincie wordt overschreden. "Het is óf varkens, óf vliegtuigen."



