Acht terreurverdachten PI Vught in isoleercel

Hier blijven ze maximaal twee weken, meldt minister Sander Dekker aan het AD. Het gaat om ongeveer acht gevangenen. "Dat gedetineerden juist dit moment verstoren met kwetsende leuzen is respectloos en onacceptabel."



Het CDA eiste eerder al maatregelen tegen de gedetineerden die de dodenherdenking in Vught verstoorden met geschreeuw. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die zelf bij de herdenking was, heeft Kamervragen gesteld over het incident.



Geschreeuw

Tijdens de herdenking was geschreeuw te horen vanuit de terreurafdeling van de gevangenis in Vught, blijkt uit informatie van deze krant. Volgens Van Toorenburg heeft het geschreeuw mensen die bij de herdenking aanwezig waren, "diep geraakt''. Eerder zei ze tegen deze krant dat gevangenen "schreeuwden vanuit hun cel door de roosters met als enige doel de herdenking te verzieken. Te triest voor woorden.''



Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid is er inderdaad geschreeuwd vanuit de gevangenis. Volgens hem begon iemand te schreeuwen van uit zijn cel, waarna hij direct in een isoleercel is gezet. Nu zijn ook de andere schreeuwers in de isoleercel geplaatst.Het voorval wordt verder onderzocht, laat minister Dekker nog weten.