ABN Amro: Snoepwinkel op retour, chocoladezaak groeit

Zaken die gespecialiseerd zijn in chocolade vormen een uitzondering en groeien juist in aantal.



Kenners van de bank wijten de teruggang van snoepwinkels aan het negatieve imago van suiker. Nederlanders zijn zich steeds bewuster van de negatieve gevolgen ervan voor de gezondheid, waardoor de suikerconsumptie in de afgelopen tien jaar met 10 procent is afgenomen. In de verkoop van snoepgoed zit daardoor amper groei, aldus ABN Amro.



Gezonder imago

Chocola doet het met een stijging van de verkoopwaarde van 20 procent in de afgelopen vijf jaar stukken beter. De lekkernij heeft een gezonder imago dan ander snoep, mede dankzij varianten met een hoog cacaogehalte, weinig suiker of een vegan label.



Ook wordt er meer geïnnoveerd in repen met bijzondere ingrediënten, zoals avocado of thee. Winkeliers die zich vooral op chocolade richten profiteren van die populariteit. Hun vloeroppervlakte in winkelgebieden is sinds 2005 verdubbeld.