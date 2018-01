ABN AMRO opnieuw getroffen door DDoS-aanval

Medewerkers van de bank zijn hard bezig een oplossing te vinden voor de problemen, aldus een woordvoerder.



Rond 12.00 uur zondagmiddag begon de DDoS-aanval, die nog steeds gaande is. Hierbij wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Klanten kunnen hierdoor moeilijk of niet gebruik maken van diensten zoals internetbankieren, mobiel bankieren en iDeal.



Op zaterdagavond werd de bank ook al getroffen door zo'n aanval. Volgens de woordvoerder begon die aanval rond 20.00 uur en duurde tot na middernacht. Zondagochtend meldde de bank dat de problemen waren verholpen. Detailhandel Nederland heeft in reactie op de storing laten weten zich steeds meer zorgen te maken om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer.



Volgens de woordvoerder van ABN AMRO betreft het geen hack. De veiligheid van klantdata is daardoor nooit in gevaar geweest, zegt ze. Wanneer de problemen verholpen zijn, is onduidelijk.