ABN Amro: festivals profiteren van toerisme

Buitenlandse bezoekers worden bijvoorbeeld gelokt doordat festivals de afgelopen jaren steeds meer hebben ingezet op overnachtingen.



Ook andere randzaken worden steeds belangrijker zodat bezoekers een 'totaalbeleving' krijgen.



Kritisch publiek

Het festivalbezoek in Nederland is sinds 2013 met een kwart gestegen. Jaarlijks worden de circa 950 festivals in Nederland door ongeveer 27 miljoen mensen bezocht. Dat hoge aantal festivals zorgt er ook voor dat het lastig is om op te vallen. Het publiek is kritischer en verwacht dat er behalve muziek ook andere zaken te beleven zijn.



Dit kan voor organisatoren tot hoofdbrekens leiden. De wens om met pin te kunnen betalen in plaats van met munten zorgt ervoor dat festivals kwetsbaarder zijn voor stroomstoringen.



Festivalbeleid

Ook verwachten bezoekers onder meer dat festivals duurzaamheid benadrukken en lange wachtrijen voorkomen. Verder willen festivalbezoekers vooral voorpret en nagenieten. Festivalorganisatoren kunnen daar bij helpen door bijvoorbeeld een aftermovie te laten maken.



Amsterdam heeft in samenwerking tussen buurtbewoners, gemeente en festivalorganisatoren een festivalbeleid opgesteld om het toenemend aantal festivals in de stad in goede banen te leiden, duurzaamheid te stimuleren en overlast te voorkomen.