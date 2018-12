Aanvalsplan voor verkeer: nieuw rijexamen, eisen helmen strenger

We hebben te maken met een evolutie van elektrische vervoermiddelen

Zo komt er extra aandacht voor kwetsbare groepen verkeersdeelnemers (bestuurders van scootmobielen, kinderen). Ook wordt ingezet op veilig gebruik van nieuwe veiligheidssystemen, vooral in de buurt van scholen. Denk aan detectie van de dode hoek en automatische aanpassing van de snelheid bij voertuigen.



Veilig Verkeer Nederland is blij met het strategisch plan. "Fietsers, voetgangers, kinderen, jongeren en ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer. We hebben ook te maken met een evolutie van de fiets en elektrische vervoermiddelen. Zonder dat we als verkeersdeelnemers goed weten wat de plaats op de weg is van deze elektrische apparaten", aldus waarnemend directeur Alphons Knuppel.



Verder worden - via trajectcontroles op bijvoorbeeld N-wegen - straks vaker bekeuringen gegeven zonder dat de bestuurder een papieren 'bon' krijgt. Vooral mensen die een rood kruis negeren, bellen met de mobiel in de hand en te hard rijden tijdens wegwerkzaamheden zijn de klos.



Mensenlevens

"Het gaat al een tijdje niet meer goed met de verkeersveiligheid", constateert directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. ,"Als we het niveau van 2014 (570 doden, red.) hadden vastgehouden, dan had dat ruim 150 levens gescheeld. Het nieuwe plan is dus belangrijk, want het gaat hier om mensen!"