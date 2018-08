Aantal tienerscholen in Nederland wordt verdubbeld

De betrokken leraren en leerlingen zijn enthousiast

In het regeerakkoord werd al afgesproken dat scholen meer ruimte zouden krijgen voor deze schoolvorm.



Minister Slob, die woensdag weer aan het werk gaat nadat hij vorige maand was geveld door een bacteriële infectie, wil scholen 'graag de ruimte geven om te ontdekken wat het beste werkt voor de leerlingen'.



Enthousiast

In 2020 moet het onderzoek naar de tienercolleges zijn afgerond. Daarin wordt gekeken naar de onderwijskwaliteit, tegen welke problemen de scholen aanlopen en of leerlingen, ouders en leraren tevreden zijn. Er is nog geen tussenrapportage.



"Maar de betrokken leraren en leerlingen zijn enthousiast," laat een woordvoerder van het ministerie weten. "Sommige leerlingen zijn blij dat ze later mogen kiezen."



In Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen/Groesbeek, Sneek, Emmeloord en Horst komen nieuwe tienerscholen. Amsterdam, Gorkum, Ridderkerk, Zwolle, Groningen en Zetten hebben al zo'n school.



Het plan voor een school waar kinderen pas op latere leeftijd op onderwijsniveau worden geselecteerd, is niet nieuw. Al in de jaren zeventig bestonden er zogeheten middenscholen. Het was het geesteskind van Onderwijsminister Jos van Kemenade (PvdA).



Volgens hem moesten alle leerlingen van hun twaalfde tot hun zestiende naar dezelfde school. Er werd door een tiental scholen mee geëxperimenteerd, maar het plan kwam nooit van de grond.