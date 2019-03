Aantal griepgevallen toch weer toegenomen

Er is nu voor de dertiende week op rij sprake van een griepepidemie in Nederland, meldt gezondheidsinstituut Nivel.



Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken. Volgens het Nivel gingen er vorige week 61 op de 100.000 Nederlanders met griepachtige verschijnselen naar de huisarts. De week daarvoor waren dat er 54. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie.



Carnaval

Vaak neemt het aantal griepbesmettingen toe wanneer kinderen weer terug naar school gaan na de vakantie. Dat komt doordat ze elkaar thuis minder snel besmetten. Ook carnaval speelt mogelijk een rol bij het verspreiden van griepvirussen, wanneer grote groepen mensen dicht op elkaar staan in kroegen.



Nivel houdt de griep in Nederland in de gaten via een representatieve groep huisartsen in het hele land.